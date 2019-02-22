Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В предстоящие выходные территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона с северо-запада, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу преимущественно без осадков, а в воскресенье временами возможен дождь, сообщают абхазские синоптики.

В предгорьях и горах снег с дождем, снег.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1°С +5°С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.