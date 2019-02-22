Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу преимущественно без осадков, а в воскресенье временами возможен дождь, сообщают абхазские синоптики.
В предгорьях и горах снег с дождем, снег.
Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1°С +5°С, днем +8°С +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.