Поэзия, народная музыка и спектакли: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 25 февраля по 3 марта

РУСДРАМ

25 февраля в 19:00 в новом пространстве Арт-фойе актеры прочитают пьесу Эли Джикирба "Вечное царство", написанную о современной Абхазии. Зрители поделятся своими впечатлениями и обсудят пьесу с автором.

27 и 28 февраля в 19:00 зрители смогут увидеть спектакль "Кьоджинские перепалки". Комедия венецианского драматурга Карло Гольдони поставлена известным московским режиссером Александром Коручековым. Спектакль, созданный Александром Коручековым, продолжает также традиции Вахтанговской театральной школы. Яркая форма позволяет создавать запоминающиеся образы, а южный темперамент актеров гарантирует правду характеров персонажей. Все они полны неуемной гордости, которая часто заводит их в комические ситуации, а в итоге, конечно, приводит к свадьбам - сразу трем, "веселым и пьяным".

Абхазский драмтеатр

26 февраля в 19:00 пройдет цикл "Шедевры абхазской литературы". Шедевры Абхазской литературы – это цикл стихотворений абхазской поэзии. Главной тематикой предстоящего вечера станет любовная лирика. Музыкально-танцевальная театрализация не оставит никого равнодушным. Шедевры абхазских поэтов прозвучат в неожиданной интерпретации.

Госфилармония

1 марта в 18:30 состоится Гала-концерт IX Республиканского фестиваля оркестров народных инструментов "Апхьарца".

СКЛАД

26 февраля в 19:00 на культурной площадке SKLAD пройдет показ фильма "Ханна".

28 февраля в 18:00 – лекция Дмитрия Белого "Звуки музыки".

Молодежный театр

25 февраля в 18:30 Молодежный театр покажет спектакль "Укрощение строптивой". Действие в спектакле происходит в современном городе Падуя. По мнению российского режиссера Натальи Николаевой, итальянский и абхазский менталитеты очень похожи. И потому абхазскому зрителю спектакль близок.

28 февраля в 18:30 состоится показ спектакля "Кролики и удавы".