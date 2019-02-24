Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ

СУХУМ, 24 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухума обесточена из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ, сообщил корреспонденту Sputnik начальник диспетчерской службы Гарри Багателия.

© Sputnik / Томас Тхайцук СухумГЭС останавливают из-за перегрузок при отключении электричества в Абхазии

"Наши трансформаторы работают на перегрузе. Отключили электричество на три часа, а за это время наши трансформаторы остыли. А когда дали свет из-за перенагрузки предохранители в трансформаторе взорвались", - пояснил Багателия.

По словам начальника диспетчерской службы СУЭС, подачу электричества в столице возобновят в течение часа.

Для того, чтобы аварии на трансформаторе не происходили, в СУЭС рекомендуют жителям столицы на время общего отключения света с 11:00 до 14:00 отключать все электроприборы из розеток.

"Чтобы в момент подачи электричества в 14:00 не было перенагрузки на трансформаторы, нужно отключать обогреватели, холодильники, телевизоры из розеток. Если даже хотя бы половина населения отключит свои приборы, то таких поломок не будет", - добавил Багателия.

Во избежание полной остановки ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище, электроэнергию будут отключать в Абхазии ежедневно с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.