18:35 24 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.51
  • EUR74.33
Поиск

Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (97)
555 0 0

По словам начальника диспетчерской службы СУЭС, подачу электричества в столице возобновят в течение часа.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть Сухума обесточена из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ, сообщил корреспонденту Sputnik начальник диспетчерской службы Гарри Багателия. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
СухумГЭС останавливают из-за перегрузок при отключении электричества в Абхазии

"Наши трансформаторы работают на перегрузе. Отключили электричество на три часа, а за это время наши трансформаторы остыли. А когда дали свет из-за перенагрузки предохранители в трансформаторе взорвались", - пояснил Багателия.

По словам начальника диспетчерской службы СУЭС, подачу электричества в столице возобновят в течение часа. 

Для того, чтобы аварии на трансформаторе не происходили, в СУЭС рекомендуют жителям столицы на время общего отключения света с 11:00 до 14:00 отключать все электроприборы из розеток. 

"Чтобы в момент подачи электричества в 14:00 не было перенагрузки на трансформаторы, нужно отключать обогреватели, холодильники, телевизоры из розеток. Если даже хотя бы половина населения отключит свои приборы, то таких поломок не будет", - добавил Багателия. 

Во избежание полной остановки ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище, электроэнергию будут отключать в Абхазии ежедневно с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (97)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: суперлуние, выступление Путина и демонстранты в Каракасе
Почти 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы с Колумбией
Беспорядки на границе Венесуэлы с Колумбией: около 300 пострадавших
Вся правда о влиянии вина на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia