Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 февраля

В понедельник 25 февраля предвидятся перепады атмосферного давления и температуры воздуха в обширном барическом поле, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В понедельник 25 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, сообщают метеорологи Абхазии.

В предгорьях и горах снег с дождем, снег.

Атмосферное давление 771 миллиметров ртутного столба.

Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +4°С, днем +4°С +9°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.