Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 февраля

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В понедельник 25 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, сообщают метеорологи Абхазии.
В предгорьях и горах снег с дождем, снег.
Атмосферное давление 771 миллиметров ртутного столба.
Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0°С +4°С, днем +4°С +9°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.