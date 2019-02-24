Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ в воскресенье 24 февраля.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу электроэнергии в центре Сухума восстановили после десятичасового отключения, передает пресс-служба "Черноморэнерго".

Без электричества остается район ВИЭМа. Как рассказали в "Черноморэнерго", ремонт в этой части города продолжается.

"Выявление всех повреждений заняло значительное время. Были заменены опорные изоляторы, проходные изоляторы, трансформатор тока, группы контактных соединений", - отметили в организации.

Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ 24 февраля.

Примерно в 14:20 из-за перегрузок при подачи электроэнергии на подстанции НИИЭПиТ вышел из строя трансформатор тока 10 киловольт. Это повлекло за собой повреждение вакуумного выключателя ввода 10 киловольт, а также ряда взаимосвязанных повреждений узлов подстанции.

На месте аварии работает центральная ремонтная служба РУП "Черноморэнерго".