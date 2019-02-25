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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (41)
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В течение недели погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет неустойчивая, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 фев – Sputnik. В понедельник погоду в Абхазии формирует область высокого давления, будет пасмурно, местами ночью и утром слабый дождь, днем преимущественно без осадков.

Со вторника погода будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов Североатлантического циклона, что приведет к значительному ухудшению погоды к концу недели. Стоит ожидать облачную погоду с прояснениями, временами дождь, дождь со снегом, снег. 

Атмосферное давление нестабильное.  

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 16 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью -1°С +4°С, днем +3°С +8°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море от двух до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (41)


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