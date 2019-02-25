У нас есть вопросы: добычу нефти обсудили парламентарии Абхазии вне повестки

Депутаты Парламента Абхазии не приняли обе версии постановления о создании комиссии по изучению вопроса добычи нефти на территории Абхазии на сессии в пятницу 22 февраля.

О том, почему депутаты Народного собрания винят технику в результатах пятничного голосования, какие нестыковки в Конституции и законе "О недрах" они нашли и куда предложили перенаправить вопрос добычи нефти в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Голосование, которого не было

После обсуждения и принятия оставшихся вопросов "пятничной" повестки Парламента, рассмотрение которых было перенесено на понедельник 25 февраля, спикер Народного собрания Валерий Кварчия объявил заседание закрытым, чем вызвал недовольство со стороны некоторых коллег.

Парламентарии не спешили расходиться, так как все еще оставалась не решенной судьба комиссии, которой, если ее все-таки удастся создать, предстоит изучить тему разведки и добычи углеводородного сырья в Абхазии.

"У нас есть вопросы, которые мы хотели бы обсудить с коллегами", - сказал депутат Астамур Логуа.

В этом его поддержала парламентарий Натали Смыр, которая эмоционально отреагировала на единоличное решение спикера об окончании заседания. Кварчия в свою очередь оперировал регламентом Народного собрания. По его словам, эта тема не была включена в повестку.

С учетом отсутствия этого пункта в списке обсуждаемых тем Парламентом, председатель профильной комиссии Астамур Тарба предложил коллегам собраться в ближайшие дни и посвятить сессию проекту постановления о создании этой комиссии, но дискуссии продолжились.

Напомним, что на предстоящей встрече народные избранники рассматривали две версии постановления о создании комиссии по изучению вопроса добычи нефти на территории Абхазии. Согласно одному варианту, Кабмину рекомендовалось приостановить все работы по геологическому изучению, разработке и добыче углеводородного сырья компании "АпсныОйл". В другом варианте постановления этого пункта не было. Ни одно из постановлений не набрало достаточного количества голосов. Часть депутатов заподозрили неполадки в технике, фиксирующей голоса. Смыр даже предложила аннулировать все результаты пятничного голосования.

© Sputnik / Бадри Есиава Добыча нефти в Абхазии стала предметом разговора в Общественной палате

"Хочу обратить ваше внимание на результаты голосования прошлой сессии, когда аппаратура не работала. По постановлению, которое я предлагал, проголосовало 17 человек и голосов ряда депутатов нет. Именно эти депутаты сами обратили на это внимание. Этого голосования еще не было хотя бы потому, что техника нас подвела", - сказал депутат Алмас Джапуа.

Виновата в этом техника или нет, результаты зафиксированы и по регламенту Народного собрания необходимо сформировать новую повестку с включением в нее нового постановления после ознакомления с ним субъектов законодательной инициативы, отметил депутат Валерий Агрба.

История вокруг этих постановлений натолкнула парламентария Батала Табагуа на мысль о том, что в Народном собрании идет некая "игра" между отдельными группами депутатов. Он предложил коллегам не спешить и тщательно разобраться в вопросе.

"У кого-то что-то горит? Я не пойму. Давайте обсудим это спокойно на комитете. Во-первых, есть первое лицо государства тоже. У нас главный, единственный партнер (Россия-ред.) и нельзя говорить сегодня одно, а завтра другое, не зная сути дела. Слава Богу, никто завтра с лопатами не пойдет добывать эту нефть", - сказал Табагуа и призвал прекратить спекулировать этой темой в политических целях.

© Sputnik / Илона Хварцкия Дбар о мониторинге "Роснефтью" шельфа в Абхазии: экологии приносит только пользу

Пусть решит суд

В ходе дискуссий депутат Парламента Рауль Лолуа вынес на обсуждение свой проект постановления, касательно вопроса добычи нефти в Абхазии. Он подчеркнул, что обратил внимание на противоречия положений Конституции республики и третьей части закона "О недрах Абхазии". И главный закон страны и закон "О недрах" устанавливают, что все полезные ископаемые, к которым относится нефть, принадлежат государству и его народу, однако, в третьей части закона "О недрах" написано, что по условиям лицензии полезные ископаемые могут находиться, помимо республиканской и местной, в частной и иной форме собственности.

"Поэтому я убежден, что выход из этой сложившийся кризисной ситуации может быть найден только на основе соответствующих решений Конституционного и Верховного суда Абхазии", - отметил Лолуа и выразил надежду на то, что коллеги его поддержат, что и сделала Натали Смыр.

Не принимать поспешных решений в этом щепетильном и важном для страны вопросе попросил депутат Астамур Аршба и добавил, что ничего против комиссии по изучению темы нефти не имеет.

Следующее заседание Народного собрания Абхазии назначено на пятницу 1 марта.