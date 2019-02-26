Адлейба о "Ты супер!": одно удовольствие здесь находиться

СУХУМ, 25 фев – Sputnik. К первому концерту третьего сезона проекта "Ты супер!" мы готовимся каждый день, работа в самом разгаре, рассказала в интервью радио Sputnik участница музыкального шоу певица Валерия Адлейба.
"Мы каждые день занимаемся по два часа, конечно, устаем, но в то же время у нас есть время, чтобы отдыхать и заниматься. Мы получаем удовольствие от того, что здесь происходит, и от того, что мы работаем вместе",- добавила она.
"Педагоги новые. Это крутая команда из молодых ребят. К ним можно обратиться по любому вопросу, они помогут, дадут совет и поддержат даже в психологическом плане. Сейчас у нас очень напряженный график, и мне попалась сложная песня. Там нужна определенная манера, я работаю над этим каждый день, но все равно волнуюсь, потому что хочется достойно представить свою республику", - рассказала девушка.
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В свободное время юные певцы стараются репетировать самостоятельно, но не забывают и развлекаться – посещают московские достопримечательности и проходят различные мастер-классы от организаторов конкурса.
"К нам также приезжают интересные личности и проводят мастер-классы. К примеру, у нас были мастер-классы по ювелирному делу, фотографии, приезжают певцы. Одно удовольствие здесь находиться", - поделилась Валерия.
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Первый концерт третьего сезона музыкального конкурса "Ты супер!" на канале НТВ пройдет в начале марта. На концерте выступят не только новые участники из России и стран СНГ, но и победители и участники предыдущих сезонов.