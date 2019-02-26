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Автомат Калашникова, архивное фото

Уголовное дело заведено после покушения на убийство жителя Гагры

© Sputnik / Сергей Аверин
В Абхазии
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Сообщение о покушении на убийство поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району утром 23 февраля.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Заведено уголовное дело на жителя Карачаево-Черкесии Султана Кемрюгова за покушение на убийство, сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

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Сообщение о покушении на убийство поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району утром 23 февраля. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 22 февраля, примерно в 18:30, в городе Гагра при внезапно возникшей ссоре Султан Кемрюгов, который временно проживает в Гагре, нанес огнестрельное ранение жителю того же города, 1983 года рождения, и с места преступления скрылся.

В результате следственных мероприятий злоумышленник был задержан в лесном массиве Гагрипшского ущелья. Султан Кемрюгов сознался в содеянном, оперативники обнаружили и изъяли автомат Калашникова с 11 патронами к нему.

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Султан Кемрюгов водворен в ИВС, расследование проводит прокуратура Гагрского района.

Теги:
МВД Абхазии


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