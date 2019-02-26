Градус понизился: как отключение света сказалось на Cухумском питомнике обезьян

О том, как отключение света и отсутствие тепла сказалось на обитателях Сухумского питомника обезьян, какие последствия могут быть и чего опасаются работники НИИЭПиТа, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Дождливая февральская погода. Сухумский обезьяний питомник. Из клеток протягивают лапы макаки, которые выпрашивают какое-нибудь лакомство. Электричество в питомнике, как и по всей республике, отключают с 11:00 до 14:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Мамочкины хлопоты" в обезьяньем питомнике Сухума

На улице холодно, но и внутри не так уж тепло. За пару часов тепло в закрытых вольерах улетучилось, поэтому приматы – наружу.

"У нас стоят обогреватели, но тут сыро, и когда электричество отключают, температура резко понижается. Да и потом, когда дают свет, помещение согревается медленно. Батареи быстро остывают, нагреваются долго. А бывает так, что отключают свет не на три часа, а на большее время. Недавно света не было и до 17:00, и до 20:00. Безусловно, отключение света сказывается на жизни всего научного центра. Здесь ведутся исследования. Но на это время, с 11:00 до 14:00, все приостанавливается", – рассказывает заведующая научно-приматологическим музеем Сухумского питомника обезьян Альдона Салакая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обезьянки в сухумском питомнике во время отключения электричества, 26 февраля 2019

Сегодня в питомнике около 600 приматов. По словам Салакая, есть определенные виды обезьян, которые нуждаются в тепле даже в таких климатических условиях, как в Абхазии. Как только наступают небольшие холода, животных пересаживают в закрытые вольеры, которые отапливаются.

"Больше всего в тепле нуждаются такие ценные виды, как японские макаки, зеленые мартышки, капуцины, которых сегодня в природе остается всего несколько тысяч. Сейчас же февраль – наиболее влажный и сложный для нашего института месяц, потому что обезьяны нуждаются в еще большем уходе. Отключения света особенно сказывается на этих приматах. Даже при небольшом похолодании эти приматы могут погибнуть", – объясняет заведующая научно-приматологическим музеем Сухумского питомника.

Чревато последствиями © Sputnik / Томас Тхайцук Согреваются не чачей: Сухумский питомник обезьян готов к зиме

Идеальная температура для обезьян, как и для людей, это 25-27 градусов тепла. Сейчас на улице четыре градуса тепла. Без света, по словам Салакая, в такую погоду обезьянам особенно тяжело. Когда приматы начинают мерзнуть, они прислоняются к батарее, чтобы хоть как-то согреться. Но и это особо не помогает.

Пока рано говорить о том, как отключение света и отсутствие тепла сказалось на сухумских обезьянах. Но заведующая научно-приматологическим музеем беспокоится, что все последствия могут выявиться уже через несколько месяцев.

"В общем, обезьяны, которые пережили тяжелое военное время, уже приспособились к плохим условиям. Но у нас есть пожилые, младенцы и новорожденные, которым нужен особый уход, особое питание и тепло, конечно, – добавила Салакая. – Насколько поголовье пострадало от этих отключений, будет видно к апрелю или маю. У приматов может быть и воспаление легких, и бронхит. Пока мы таких рецидивов не наблюдаем, но думаю, похолодание скажется на приматах".

© Sputnik / Томас Тхайцук Обезьянки в сухумском питомнике во время отключения электричества, 26 февраля 2019

Во избежание полной остановки ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище электроэнергию в Абхазии с 20 февраля будут отключать ежедневно с 11:00 до 14:00.