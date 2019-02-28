Поставки мимозы из Абхазии в Россию увеличились в разы

Ежедневно через российско-абхазскую границу проходит до пяти грузовых машин с мимозой, оформляется до трех тонн товара в сутки.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Более 40 тонн мимозы вывезено из Абхазии в Россию в преддверии 8 Марта, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В 2019 году цветение мимозы началось раньше из-за теплых температур, с чем и связано увеличение в разы объема вывоза в Россию цветов.

Сочинская таможня напоминает, что с 1 января 2019 года стоимость товаров, перемещаемых для личного пользования на территорию ЕАЭС видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, вес не должен превышать 25 килограммов. В части превышения стоимостной и/или весовой нормы, необходимо заплатить таможенные платежи по единой ставке в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса.

Вывоз мимозы на абхазо-российской границе

Таможенники отмечают, что только за последнюю неделю возбуждено пять дел об административных правонарушениях (несоблюдение установленных запретов и ограничений), пресечен незаконный ввоз около 400 килограммов цветочной продукции.

Как отмечают сотрудники таможенного поста, большинство граждан нарушают правила перевоза мимозы, потому что не знают о порядке оформления сельскохозяйственной продукции для коммерческих целей. Факты правонарушений выявляют в ходе осмотра автомобилей с помощью МИДК.

Таможенный осмотр транспортного средства с помощью МИДК помогает в считанные минуты без выгрузки и вскрытия упаковок товара идентифицировать груз в целях исключения посторонних вложений, запрещенных предметов. Это особенно важно при досмотре герметичных упаковок с нежными и хрупкими цветами мимозы.

За весь сезон планируется оформить порядка 130 тонн цветочной продукции. В 2018 году из Абхазии в Россию было ввезено более 90 тонн мимозы.