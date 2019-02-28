Бланки трудовых книжек будут издаваться в Абхазии

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии на заседании в четверг 28 февраля принял постановление, согласно которому в республике будут издаваться бланки трудовых книжек.

"В соответствии с пунктом 14 статьи 18 Трудового кодекса Республики Абхазия от 30 февраля 2016 года, Кабинет Министров Абхазии постановляет утвердить форму трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку и порядок ведения и хранения", - сказал министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба.

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Согласно постановлению, трудовые книжки ранее установленного образца, по формам правительства России от 2003 года, и вкладыши к ним считаются действительными, добавил министр.

Минтруду в установленном порядке необходимо утвердить инструкцию по заполнению трудовых книжек и вкладышей, давать разъяснения по вопросам ведения и их хранения.

"Речь идет о том, что у нас не было бланков трудовых книжек, мы начинаем издавать бланки трудовых книжек. До этого трудовые книжки покупали, но сейчас мы будем их официально выдавать, заполняться они будут на абхазском и русском языках", - сказал премьер-министр Валерий Бганба.

Согласно постановлению, Министерство финансов Абхазии до 1 июня 2019 года должно утвердить образцы трудовой книжки и вкладыша, технические требования к изготовлению бланков трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку, а также обеспечить изготовление по утвержденным образцам бланков трудовой книжки и вкладыша в трудовые книжки за счет средств республиканского бюджета на 2020 год.