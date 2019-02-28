18:08 28 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.89
  • EUR74.97
Поиск

Бланки трудовых книжек будут издаваться в Абхазии

© Sputnik / Михаил Мордасов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
45 0 0

Кабинет Министров Абхазии принял проект постановления "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек".

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии на заседании в четверг 28 февраля принял постановление, согласно которому в республике будут издаваться бланки трудовых книжек.   

"В соответствии с пунктом 14 статьи 18 Трудового кодекса Республики Абхазия от 30 февраля 2016 года, Кабинет Министров Абхазии постановляет утвердить форму трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку и порядок ведения и хранения", - сказал министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба.

Работа отдела кадров
© Sputnik / Михаил Мордасов
Правительство России поддержало идею введения электронных трудовых книжек

Согласно постановлению, трудовые книжки ранее установленного образца, по формам правительства России от 2003 года, и вкладыши к ним считаются действительными, добавил министр.

Минтруду в установленном порядке необходимо утвердить инструкцию по заполнению трудовых книжек и вкладышей, давать разъяснения по вопросам ведения и их хранения.

"Речь идет о том, что у нас не было бланков трудовых книжек, мы начинаем издавать бланки трудовых книжек. До этого трудовые книжки покупали, но сейчас мы будем их официально выдавать, заполняться они будут на абхазском и русском языках", - сказал премьер-министр Валерий Бганба.

Согласно постановлению, Министерство финансов Абхазии до 1 июня 2019 года должно утвердить образцы трудовой книжки и вкладыша, технические требования к изготовлению бланков трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку, а также обеспечить изготовление по утвержденным образцам бланков трудовой книжки и вкладыша в трудовые книжки за счет средств республиканского бюджета на 2020 год.

 

По теме

Пенсионная реформа и "дети-маугли": Минсоцтруда Абхазии встретилось с прессой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Февраль 2019: лучшие фото Sputnik
Как летчики в отставке спасли военный аэродром в Таганроге
На энтузиазме: как летчики в отставке создали уникальный музей
Вегетарианство: за и против
Вегетарианство: польза и риски

Соцсети

Sputnikabkhazia