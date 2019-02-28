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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 марта

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (43)
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В пятницу 1 марта погода на территории Абхазии неустойчивая из-за влияния атмосферных фронтов холодного Североатлантического циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. В пятницу 1 марта в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем ливневый дождь, местами переходящий в снег с дождем, сообщают метеорологи Абхазии.

В возвышенностях, предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление низкое.

Ветер от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +3°С +8°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (43)


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