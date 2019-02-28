Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 марта

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. В пятницу 1 марта в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем ливневый дождь, местами переходящий в снег с дождем, сообщают метеорологи Абхазии.
В возвышенностях, предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление низкое.
Ветер от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +3°С +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.