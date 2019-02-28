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МВД

Кабмин Абхазии внес изменения в постановление о денежном довольствии сотрудников МВД

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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График поэтапного повышения денежного довольствия гражданским служащим органов внутренних дел подготовило Министерство внутренних дел Абхазии.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров внес изменения в положение "О денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия", утвержденное в 2009 году.

Министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил, что денежное довольствие определяется согласно отработанному гражданскими служащими количеству лет:

  • если гражданские служащие проработали от одного до двух лет, то денежное довольствие составит 5% должностного оклада;
  • от двух до пяти лет – 10%;
  • от пяти до десяти лет – 20%;
  • от десяти до 15 лет – 25%;
  • от 15 до 20 лет – 30%;
  • от 20 до 25 лет – 35%;
  • свыше 25 лет – 40% от должностного оклада.

Он также добавил, что определено пять уровней должностного оклада гражданского служащего подразделений МВД Абхазии.

Министр подчеркнул, что ведомство подготовило график поэтапного повышения денежного довольствия во исполнение статьи 10 Договора с Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, и проекта соглашения о софинансировании, повышение материально-технической базы органов внутренних дел и денежного довольствия.

Большая часть финансирования по проекту возложена на МВД России, сообщил он.



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