Время ожиданий: чем запомнилась зима в Абхазии

В первый день весны редакция Sputnik Абхазия решила вспомнить, чем запомнилась прошедшая зима, какие значимые политические и культурные события произошли в республике.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Прошедшая зима одновременно стала временем подведения итогов, новых открытий и ожиданий.

Декабрь начался с побед. Так, абхазский боксер Игорь Адлейба превзошел соперника из Филиппин Хервине Мехесе на турнире профессионального бокса "Галактическая битва-2" в Сочи.

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1 декабря 12 спелеологов из России и Литвы начали экспедицию в одну из глубочайших пещер мира Сарму в Абхазии.

© Фото: Вконтакте/Александр Осинцев Экспедиция в одну из глубочайших пещер мира Сарму

Сарма находится недалеко от известной пещеры Веревкина, которая считается самой глубокой в мире, прямое расстояние между ними составляет около 500 метров. Ее глубина 1830 метров. Но она имеет потенциал более 2000 метров.

Спелеологи надеялись найти траверс – вход в одной пещере и выход в другой.

Исследование Сармы длилось 15 дней. Спелеологи планировали спуститься глубже 1830 метров, но из-за того что в пещере четыре года серьезных экспедиций не было, это не удалось сделать. И потому в основном исследователи занимались восстановительными работами.

20 декабря официально открылась Сухумская ГЭС. Мощность Сухумской ГЭС после ремонта составляет 19,6 мегаватт. По словам технического директора гидроэлектростанции Резо Зантария, этой мощности достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии и выравнивая ее потока.

"Сегодняшнее событие – запуск Сухумской ГЭС – это настоящее чудо, экономическое, техническое и в первую очередь человеческое. И в основе этого рукотворного чуда лежит способность моих единомышленников поставить во главу угла не прибыль, не бизнес, не деньги, а высшую идею служения обществу", - сказал Зантария.

11 января в Абхазии на два месяца ввели ограничение на пересечение государственной границы с Грузией в связи со вспышкой свиного гриппа в соседней республике. Но уже 23 января жители Гала организовали пикет у здания администрации района. Местные выразили недовольство временными ограничениями на свободное пересечение границы с Грузией.

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Уже второй год жители субтропиков ожидают снег, но и эта зима не оправдала ожиданий. И все же в населенных пунктах на высоте 60 метров над уровнем моря 16 января выпал снег. Природное явление, предвещающее холода, стало для жителей топ-темой, поскольку снег – редкое явление для прибрежной Абхазии.

© Фото : Сария Тания Снег в селе Дурипш

С 4 февраля цена на хлеб в Абхазии поднялась на три рубля. Теперь буханка хлеба (600 граммов - ред.) из пшеничной муки высшего сорта стоит 24 рубля, из муки первого сорта – 23 рубля, второго сорта – 22 рубля. Новые цены связаны с повышением цен на муку в России, откуда это сырье импортируется в Абхазию.

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В начале 2019 года тема добычи нефти в Абхазии вновь стала актуальной. Так 6 февраля в Общественной палате Абхазии обсудили возможность добычи углеводородов у берегов и на территории Абхазии, разведку месторождений и активность нефтяных компаний в республике. 18 февраля в Сухуме прошло расширенное заседание парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. На повестку расширенного заседания профильного комитета Народного Собрания был вынесен вопрос о предоставлении права компаниям "Роснефть" и "АпсныОйл" на разработку, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Абхазии. А 22 февраля на сессии Парламента Абхазии после двухчасовой дискуссии депутаты не приняли постановления о создании комиссии по изучению вопроса добычи нефти на территории Абхазии.

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20 февраля во избежание полной остановки ИнгурГЭС в Абхазии начались ежедневные отключения электричества с 11:00 до 14:00. Отключения были вызваны низким уровнем воды в Джварском водохранилище. По подсчетам Басария, сегодня дефицит электроэнергии в Абхазии составляет порядка 70 миллионов киловатт-часов.

Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля>>

Ровно неделю жители Абхазии каждый день на три часа оставались без света и тепла. Проблему решили лишь 27 февраля, когда был налажен переток из России. Теперь часть Абхазии подпитывается электроэнергией из России, а другая часть – с ИнгурГЭС.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Ингурская ГЭС

Время визитов и договоров

10 января 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба с рабочим визитом посетил Венесуэлу. Он принял участие в церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро в четверг 10 января. В ходе визита лидеры двух стран провели двустороннюю встречу.

Кроме того, в Каракасе президент Абхазии встретился с главой Сальвадора Санчесом Сереном, который отметил сходство народов Абхазии и Сальвадора в борьбе за независимость. Это первая и ознакомительная встреча.

© Фото: сайт Президента Абхазии Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро

В январе Музей Боевой Славы Абхазии подписал соглашение о сотрудничестве с Центральным музеем Великой Отечественной войны России. Соглашение позволит Музею Боевой Славы проводить более активную научную, информационную, образовательную и выставочную деятельность, проводить международные конференции, обмениваться научно-исследовательской информацией. Это также откроет доступ к архивным документам.

Происшествия и инциденты

3 декабря жители Маяка собрались на бессрочную акцию с требованием раз и навсегда решить вопрос с cухумской свалкой. К вечеру второго дня забастовки президент Абхазии подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора в Сухуме. Хаджимба поручил администрации Гулрыпшского района выделить земельный участок для нового полигона бытовых отходов Сухума, а администрации Сухума в течение двух недель организовать дополнительный временный котлован для утилизации твердых бытовых отходов, пока не будет создан новый полигон.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Цветной" заработок и живой "мусор": что происходит на сухумской свалке

5 декабря в Очамчыре шакал напал на 18-летнего парня Зураба Маландзия. Шакал схватил парня за ногу, но отважный парень не растерялся и задушил зверя. После этого инцидента администрация Очамчырского района объявила охоту на шакалов.

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Резонансным стал инцидент со стрельбой, который произошел на посту ГАИ в селе Тамыш 11 декабря. Сотрудники Очамчырского РОВД применили оружие после того, как водитель не подчинился требованию остановиться. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл заявила, что сотрудники уголовного розыска подвергли серьезному и неоправданному риску жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения, применив автоматическое оружие.

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28 января две охотничьи собаки забрались в вольер с павлинами и цесарками в Сухумском ботаническом саду и задушили птиц. Дверца вольера была закрыта на замок, но это не остановило охотничьих собак. Они нашли лазейку и в течение нескольких минут задушили четырех цесарок и трех павлинов. Собаки даже не пытались сбежать, следуя инстинкту, охраняли добычу. К истребителям пернатых отнеслись гуманно. Сотрудники Института ботаники решили оставить псов на территории сада. Вскоре нашелся хозяин одной из собак, который возместил ущерб Ботаническому саду. Проделка собаки по кличке Граф ее хозяину Алхасу обошлась недешево.

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Конец января ознаменовался еще одним неприятным инцидентом. Так, 29 января охотники случайно застрелили леопарда в Кодорском ущелье, когда пойманный в капкан зверь попытался наброситься на них. Информация об убийстве леопарда в Абхазии появилась во вторник 5 февраля.

© Foto / предоставлено очевидцем Убитый леопард

Гибель леопарда в Абхазии>>

Всемирный фонд дикой природы заявил, что в Абхазии был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Однако в Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии усомнились в достоверности этих выводов. 7 февраля МВД Абхазии начал проверку информации о гибели леопарда в Гулрыпшском районе.

Зима премьер и открытий

Декабрь знаменовался уникальными событиями. 17 декабре в РУСДРАМе состоялась премьера спектакля по мотивам произведения Льва Толстого "Хаджи-Мурат".

Хаджи-Мурат" на сцене - очень смелый эксперимент РУСДРАМа, так как произведение для театра сложное. Сюжет передается актерской пластикой, хореографией. Увидеть в этом Толстого практически невозможно. В спектакле много перевоплощений, образов, символов. "Хаджи-Мурат" РУСДРАМа для любителей эмоциональных и глубоких психологических "пазлов". Здесь постоянно надо расшифровывать какие-то коды, чтобы постичь смысл.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

27 декабря на территории пансионата "Айтар" обнаружили склеп, датируемый первой четвертью XIX века. Замминистра культуры Батал Кобахия рассказал, что этот склеп относится к кладбищу, на территории которого был построен храм Святого Георгия Победоносца в 1833 году. Это дает право полагать, что захоронение датируется примерно тем периодом.

"Можно сказать, что это погребение православное и датируется первой четвертью XIX века. Подобные склепы примерно того же периода встречаются на территории православных церквей и в Киеве, и в Ростове, и в других местах. Как правило, в них погребали богатых горожан, меценатов, людей, пользовавшихся большим уважением в обществе, либо священников и членов их семей", - отметил археолог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Склеп в Айтаре

29 января Абхазский Молодежный театр показал премьеру спектакля "Укрощение строптивой" по комедии Шекспира. Спектакль насыщен танцами, которые вносят динамику. И все же смотреть премьеру непросто. Постановка "Укрощение строптивой" в Молодежном театре получилась растянутой и немного сумбурной. Но все же, несмотря на это, видны старательная актерская игра и очень важный театральный сюжет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера молодежного театра. Спектакль "Укрощение строптивой"

30 января детский хореографический ансамбль "Амцабз" стал лауреатом первой степени чемпионата России по народным танцам.