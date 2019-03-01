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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (44)
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В предстоящие выходные погода на территории Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов Североатлантического циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с субботы и до полудня в воскресенье – дождь, дождь со снегом, местами снег, сообщают абхазские синоптики.

В предгорьях и горах - снег.  

Атмосферное давление пониженное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +0°С +5°С,  днем +4°С +9°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (44)


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