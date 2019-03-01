Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с субботы и до полудня в воскресенье – дождь, дождь со снегом, местами снег, сообщают абхазские синоптики.
В предгорьях и горах - снег.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +0°С +5°С, днем +4°С +9°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.