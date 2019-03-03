Идеи есть, но денег нет: о чем "страдает" детское телевидение в Абхазии

Международный день детского телевидения и радиовещания ежегодно отмечается 3 марта. О том, что детям предлагает абхазское телевидение и почему детский "мир" не по карману государству, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Мир глазами детей

Абхазское телевидение невозможно назвать ориентированным на детскую аудиторию, а отдельного детского канала в Абхазии все еще нет. Однако, по мере финансовых возможностей и эфирного времени, на национальном телевидении все же можно увидеть ряд детских образовательных, развлекательных и даже новостных проектов.

Уже четыре года как на телеканале Абаза ТВ работает детская передача "Мрашта" на абхазском языке. В течение получаса дети рассказывают своим ровесникам и взрослым о традициях и обычаях абхазов, необычных профессиях, а также затрагивают такие важные темы как дружба, детство и много внимания уделяют школе.

Одна из самых интересных рубрик в программе знакомит маленьких зрителей с историей, традициями, обычаями и этикетом Абхазии. Апсуара, гостеприимство, роль ребенка в абхазской семье, уважение к старшим и женщине в обществе – такие темы с исторической и актуальной точки зрения поднимает в рубрике Дифа Габниа.

Ведут передачу также подростки, корреспонденты Николь Шакая и Наала Арсалиа сами школьницы. Вместе они ведут рубрику "Интересные профессии" и берут интервью у художников, кинорежиссеров, поваров и многих других интересных людей Абхазии.

Заканчивается передача интересной игрой, похожей на ассоциации. На абхазском языке ученики младших классов пытаются объяснить значение известных, порой сложных слов.

К сожалению, "Мрашта" единственный детский проект на абхазском языке на Абаза ТВ.

Абхазское телевидение предоставляет больший выбор детских передач. Каждый день после новостной программы на АТ выходит аналог передачи "Спокойной ночи малыши" – "Шьышь нани".

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Программа для самых маленьких зрителей делится на две части. В первой части ведущая, а также "говорящие" персонажи Цыхуабаба (лисенок), Дамш (собачка) и Куджмахан (волченок) учат детей лепить, рисовать, разбирают абхазский алфавит, правила этикета и нормы поведения и пополняют словарный запас детей.

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Любимая часть маленьких зрителей – мультфильмы на абхазском языке. Каждый день для детей готовят отрывок из известных диснеевских и советских мультфильмов с абхазской озвучкой, а продолжение можно будет увидеть на следующий день.

Для детей постарше на абхазском телевидении с июня 2017 года запущен проект "Детские новости". Проект детский, но по интерьеру, оформлению и подаче не уступает "взрослым" передачам на национальном телевидении.

Корреспонденты новостей еженедельно делают обзор детских событий в Абхазии, а также затрагивают темы здравоохранения, образования, профессиональной ориентации и развития детского спорта в республике.

"Интересные новости для детей и взрослых" – таков девиз новостной телепередачи.

На детском "фронте" есть место и для развлекательных программ. Не так давно на Абхазском телевидении вышла музыкальная телепередача "Апсуа muz". Автор проекта, популярная эстрадная певица Хибла Мукба.

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"Поющие" ведущие рассказывают зрителям о культурных событиях в Абхазии за неделю. В рубрике "История песни" корреспонденты рассказывают о истории создания популярных абхазских хитов, зачастую приглашают авторов и певцов для интервью.

В рубрике "Знаете ли вы" ведущие рассказывают об интересных фактах из мира природы, в рубрике "Асас" приглашают интересных людей из мира культуры. Эфир не обходится и без музыкальных клипов, в том числе и детских.

Современные традиции

Последние несколько лет на абхазском телевидении все чаще стали появляться мультфильмы на родном языке. Если раньше это был в основном диснеевский дубляж и мультики родом из СССР, то сейчас на экранах стали появляться и авторские мультфильмы. Один из них обучающий мультсериал "Леони Наалеи". Автор идеи мультипликатор Астамур Квициния.

По сюжету друзья Леон и Наала рассказывают сверстникам о правилах этикета, нормах поведения, гостеприимстве и традициях в Абхазии. По словам автора мультфильма, основная цель проекта – заинтересовать и привлечь детей к соблюдению норм абхазской культуры и развивать национальные ценности через абхазское телевидение.

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Одна серия мультфильма длится не больше 2,5 минут, но на ее создание уходит больше месяца. В работе Астамур использует новейшие технологии Photoshop, Adobe и 3D моделирование.

Помимо технической части мультипликатор также отвечает за сценарий и концепцию сериала.

© Фото : Астамур Квициния Работа Астамура Квициния.

"Я искал золотую середину. Я поставил перед собой задачу отразить реалии современного времени, но в то же время отразить элементы нашей культуры. Для этого я пытался внести какие-то детали абхазского костюма, проиллюстрировать узнаваемые достопримечательности нашей страны", - рассказал Квициния.

За два года существования проекта вышло всего пять серий. По словам Астамура главная проблема не отсутствие фантазии или сюжетных линий, а нехватка финансирования. На создание одной серии уходит около 100 тысяч рублей.

"Бюджет уходит на редактуру, сборку, монтаж, озвучку актерами, музыкальное сопровождение, так как весь мультфильм мы делаем с нуля", - объяснил он.

В планах у мультипликатора создание 20-ти минутного мультфильма на основе легенды про абхазского героя Абраскила, который уже становился главным персонажем абхазских комиксов Астамура Квициния. Для этого ему нужно около 1 миллиона рублей.

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"Это довольно большой проект для Абхазии. Сейчас я стучусь во все двери, но даже крупные компании пока что не готовы его реализовать", - сказал он.

Недетские проблемы

Многие перечисленные передачи спонсируются и выходят в эфир при поддержке Государственного комитета Абхазии по государственной языковой политике. Комитет также финансирует создание абхазских образовательных мультфильмов для самых маленьких зрителей, а также оплачивает дубляж российских и иностранных мультфильмов.

По словам заместителя руководителя Госкомитета по языковой политике Тамилы Аршба, в планах у комитета новые образовательные проекты для детской публики. Основная цель проектов – доступное и адаптированное изучение абхазского языка посредством телевидения.

"Я считаю, что телевидение один из лучших инструментов для изучения абхазского языка. Возможности и инструменты телевидения намного шире и эффективнее, чем у печатной продукции. У нас были проекты направленные не просто на изучение, но и на усовершенствования знаний абхазского языка, к примеру, изучения правил правописания", - отметила Аршба.

Идеи, энтузиазм и сценарий для программ уже есть, не хватает финансовой помощи. В 2019 году бюджет Госкомитета предполагал запуск самостоятельного круглосуточного детского телеканала на абхазском языке "Адунеи ТВ". Проект стоит 4 миллиона рублей.

"Но, к сожалению, нам придется сократить все наши проекты, так как бюджет Госкомитета в этом году сильно урезан"- объяснила Аршба.

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Переведенные мультфильмы проходят редакторскую проверку специалистами Госкомитета по языковой политике.

"Безусловно, язык, который мы используем для озвучки детских мультфильмов, должен быть грамотным и понятным. Все мультфильмы проходят редакторскую проверку по нескольку раз. Специалисты, каждый по очереди, проверяют текстовую часть и только после подписи главы Госкомитета одобренные тексты отправляются на телевидение. Потому что, если ребенка изначально не обучить грамотному и правильному абхазскому языку, в будущем с этим возникнут проблемы", - добавила Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ужель язык так необычен твой: как заговорить на абхазском

С этой теорией согласна и детский психолог Анжелика Ладария.

"Дети очень быстро впитывают информацию, которая преподносится в мультфильмах. Если преподнести ее весело, интересно и ярко, то, безусловно, это будет полезно для развития ребенка, в том числе для изучения родного языка. Телевидение в целом – эффективный метод. Сегодня дети стали меньше читать книги, в основном вся информация идет через монитор. Информация посредством телевидения будет иметь большую отдачу, потому что, когда современному ребенку предлагаешь вычитать какую-то информацию, то его выражение лица сразу становится "кислым", а когда просишь посмотреть на экране, у него быстро возникает интерес к информации", - сказала Ладария.