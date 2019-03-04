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Возгорание склада рыбзавода в Очамчыре, 4 марта 2019

Склад рыбзавода горит в Очамчыре

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Возгорание на складе рыбзавода в Очамчыре началось около 12:30.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Склад рыбного завода в Очамчыре горит уже второй час, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"На месте работают пять пожарных машин, огонь очень сильный, и тушить его сложно", - проинформировал глава МЧС. Он добавил, что в тушении пожара задействовано около двадцати человек, также задействована одна спасательная машина.

На складе горит готовая продукция Очамчырского рыбного завода – рыбная мука, расфасованная по мешкам, добавил Лев Квициния. Причины пожара на складе выясняются.

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© Видео Геннадий Джопуа
Склад рыбзавода горит в Очамчыре


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