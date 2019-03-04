Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет относительно устойчивая, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik. В понедельник в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщают метеорологи.

Со вторника и до вечера среды на погоду будет влиять пониженное атмосферное давление с относительно теплыми массами воздуха, можно будет наблюдать переменную облачность, без осадков.

В четверг из-за смены воздушных масс ожидается дождь, в возвышенностях и горах – снег.

С пятницы и до воскресенья погода будет находиться во власти антициклона, в Абхазии будет преимущественно без осадков.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +11°С +16°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.