Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 4 мар – Sputnik. В понедельник в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщают метеорологи.
Со вторника и до вечера среды на погоду будет влиять пониженное атмосферное давление с относительно теплыми массами воздуха, можно будет наблюдать переменную облачность, без осадков.
В четверг из-за смены воздушных масс ожидается дождь, в возвышенностях и горах – снег.
С пятницы и до воскресенья погода будет находиться во власти антициклона, в Абхазии будет преимущественно без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +11°С +16°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.