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Гумистинский мост

Проезд по Гумистинскому мосту будет ограничен в ночь с 5 на 6 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Во время ремонтных работ по Гумистинскому мосту не смогут проезжать большегрузные автомобили.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Проезд по Гумистинскому мосту будет ограничен в ночь с 5 на 6 марта, с 00:00 до 6:00, рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба в понедельник 4 марта.

"Во время ремонта деформационного шва Гумистинского моста будут введены ограничения на проезд по этому мосту. Большегрузные автомобили точно не смогут проехать в это время, так как занимают обе полосы движения, а легковые постараемся пропускать", - отметил Ачба.

Он добавил, что первый этап работ планируется провести с 00:00 до 6:00 среды 6 марта.

"Мы исправим деформационный шов и закроем это место досками. Автомобили смогут проезжать. Уже на следующие сутки планируем положить там асфальт. Там небольшое количество", - сказал Ачба.

Единственная объездная дорога, по которой можно попасть в Сухум из западной части Абхазии, уточнил он, лежит через село Нижняя Эшера. Ачба подчеркнул, что дорога эта в плохом состоянии и узкая.

Схема объездной дороги
© Sputnik
Схема объездной дороги

Деформационный шов предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта и других воздействий.

Построенный в 1933 году Гумистинский мост последний раз проходил исследование технического состояния около сорока лет назад. Тогда советские специалисты признали его удовлетворительным. На центральной трассе Абхазии расположено до 80 мостов.

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