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Желтый бум: поставки мимозы из Абхазии в Россию бьют рекорды

© Sputnik / Нина Зотина
В Абхазии
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В преддверии Международного женского дня из Абхазии в Россию ввозят до десяти тонн мимозы в сутки.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Сочинские таможенники оформили более 140 тонн цветочной продукции, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Первые партии мимозы направились в Россию уже после 7 февраля.

Сбор мимозы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Желтый символ женского дня: путь мимозы

Ранее таможенники заявляли, что за весь сезон планируется оформить порядка 130 тонн цветочной продукции. Для сравнения, в 2018 году из Абхазии в Россию было ввезено более 90 тонн мимозы. Сейчас прогнозируют рекордное общее количество оформленных цветов - 160 тонн.

Таможенный осмотр транспортного средства с помощью инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) помогает в считанные минуты без выгрузки и вскрытия упаковок товара идентифицировать груз в целях исключения посторонних вложений, запрещенных предметов. Это особенно важно при досмотре герметичных упаковок с нежными и хрупкими цветами мимозы.

Сочинская таможня напоминает, что с 1 января 2019 года стоимость товаров, перемещаемых для личного пользования на территорию ЕАЭС видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, вес не должен превышать 25 килограммов. В части превышения стоимостной и/или весовой нормы, необходимо заплатить таможенные платежи по единой ставке в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса.

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