Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 марта

В четверг 7 марта на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается неустойчивая погода из-за смены циклона на антициклон с холодными массами воздуха, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. В четверг 7 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и во второй половине дня ливневый дождь, возможна гроза, сообщают метеорологи Абхазии.

В возвышенностях местами дождь со снегом, в горах и предгорьях – снег.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.