17:48 06 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.84
  • EUR74.42
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 марта

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (47)
10 0 0

В четверг 7 марта на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается неустойчивая погода из-за смены циклона на антициклон с холодными массами воздуха, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. В четверг 7 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и во второй половине дня ливневый дождь, возможна гроза, сообщают метеорологи Абхазии.

В возвышенностях местами дождь со снегом, в горах и предгорьях – снег.   

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (47)

По теме

Ахба рассказала, чего ждать от начала весны в Абхазии
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Видеомост с Лерой Адлейба, жюри и организаторами: третий сезон проекта "Ты супер!"
В космос в одиночку: Валентина Терешкова - осуществившая невозможное
6 жизненных принципов Чика
Правила жизни Чика

Соцсети

Sputnikabkhazia