Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 марта

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. В четверг 7 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и во второй половине дня ливневый дождь, возможна гроза, сообщают метеорологи Абхазии.
В возвышенностях местами дождь со снегом, в горах и предгорьях – снег.
Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +6°С +11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.