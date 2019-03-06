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Новый лидер: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за февраль

CC0
В Абхазии
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Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в феврале 2019 года сотрудниками ГАИ Абхазии было составлено 4433 протокола за различные нарушения ПДД.

Sputnik

Количество выпивших водителей на дорогах Абхазии в феврале было меньше, чем в январе, но ненамного. Всего за второй месяц 2019 года за езду в нетрезвом состоянии штрафы выписали 231 автолюбителю. Это 5,3% от общего количества протоколов. В число 231 нарушителя попала и одна гостья из России. 

Статистика пьяного вождения с 1 по 28 февраля 2019 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 28 февраля 2019 года

Впервые за все время анализа Sputnik "пьяной" статистики в лидеры нашего рейтинга вышел Очамчырский район, опередив столицу республики на девять пунктов. Всего в этом районе за февраль выписали штрафы 62 нетрезвым водителям. На третьем месте расположилась Гагра. "Трезвее" всех снова были Ткуарчалский и Галские районы.

Статистика пьяного вождения с 1 по 28 февраля 2019 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 28 февраля 2019 года

В возрастной категории особых изменений нет. "Золото" снова за водителями старше 50 лет, "серебро" разделили между собой автолюбители в возрасте от 30 до 35 лет и от 35 до 40 лет.  "Бронзу" взяли водители в возрасте от 25 до 30 лет.

Статистика пьяного вождения с 1 по 28 февраля 2019 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 28 февраля 2019 года

Самым молодым водителям "навеселе" в феврале - 21 год. Всего пять человек в этом возрасте. Категорию "самый взрослый нарушитель" возглавил автолюбитель в возрасте 82 лет.

Статистика пьяного вождения с 1 по 28 февраля 2019 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 28 февраля 2019 года

Слегка пройдемся по календарю "трезвости". Наиболее спокойным в этом плане в феврале выдалось 18 число. Тогда штраф выписали одному водителю. Самое "пьяное" время выпало на период с 1 по 3 февраля.



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