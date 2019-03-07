Абхазия примет участие в 26-й турвыставке MITT

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Абхазия примет участие в 26 Международной туристической выставке MITT, сказал в интервью Sputnik начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристической индустрии Минтуризма Абхазии Адамур Мукба.
"Это самая масштабная выставка в России в области туризма, Абхазия в четвертый раз будет принимать в ней участие. В этом году будут представлены гостиницы, пансионаты, различные туристические фирмы, традиционно к абхазскому стенду повышенное внимание, ждем того же и на этот раз", - сказал он.
Адамур Мукба отметил, что участие Абхазии в туристической выставке приносит большую пользу для развития отрасли в республике.
"Во время выставок туристические предприятия подписывают различные договоры с российскими коллегами, затем работа продолжается развитием отношений", - говорит Мукба. Он отметил, что договоры, которые подписываются в рамках выставки, способствуют увеличению потока туристов из России в Абхазию.
Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина отметила, что участие Абхазии в туристической выставке в России относится и к вопросу имиджевой политики.
"Мы на этой выставке будем выступать консолидированно с участниками "Союза туризма", представлять очень много отелей и гостиниц", - рассказала Калягина.
На прошлогодней выставке было представлено только четыре отеля из Абхазии, отметила она, при этом был большой интерес к гостиницам и отелям республики со стороны участников MITT.
"Многие из них хотят напрямую работать, а не через туроператоров, это им выгоднее и интересней. Мы будем также представлять много туров и направлений, новые экскурсионные маршруты, будет представлен также горный туризм", - подчеркнула Анна Калягина.
MITT — туристическая выставка России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое признание международного туристического сообщества и являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно в выставке принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов мира.
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Организатором выставки выступает группа компаний ITE — лидер выставочного бизнеса в России.