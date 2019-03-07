Проект "Возвращение имени" обратился к президентам России и Абхазии

В военном архиве Министерства обороны России удалось найти 330 фамилий жителей Абхазии, которые стали узниками фашизма в плену немецких нацистов, почти все из них погибли.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководитель мемориально-исторического проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов направил обращение на имя президентов России и Абхазии с просьбой предоставить сведения об офицерах и солдатах Красной армии, которые после освобождения из плена немецких фашистов получали сроки лишения свободы в СССР.

"В ходе проведения поисковых работ был выявлен факт, по которому жители Абхазии, которые считаются пропавшими без вести, многие из них на самом деле пропавшими не являются. Они выжили в немецком плену, и были доставлены в Советский Союз после освобождения", - рассказал Скворцов.

По прибытии в Советский Союз бывшие пленные отправлялись в лагеря, где через месяц-полтора им давали новые сроки.

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"Причиной назывались какие-то факты предательства, но их было меньшинство, в основном это было обусловлено профилактическими мерами. Как известно, Сталин сказал, что в Советском Союзе пленных нет, при этом пропавших без вести четыре миллиона человек, а в плену побывало более пяти миллионов, из которых три с половиной миллиона погибли в жесточайших условиях немецких лагерей", - подчеркнул руководитель проекта "Возвращение имени".

Бывшие пленные немецких лагерей уже в СССР получали сроки заключения от одного до 15 лет.

"Вопрос в том, что в этих колониях они умирали от болезней и травм. Там не было расстрелов и репрессий, как в немецких лагерях, но представьте себе, человек несколько лет был в немецком концлагере, а затем в советском лагере НКВД", - отметил он.

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Списки погибших в советских лагерях сохранились, однако абхазская сторона ничего об этом не знает.

"9 мая 2017 года мы приехали вручать документы в село Дурипш семье Дикрана Гицба, в ходе разговора его сын сказал, что отец не погиб в немецком плену, а оказался заключенным советского лагеря и вернулся домой только в 1952 году. Семья показала уникальную трудовую книжку заключенного, в которой говорится, что он работал на шахте в Иркутске", - рассказывает Скворцов.

Такие как Дикран Гицба до сих пор числятся пропавшими в немецких лагерях.

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"Вопрос ставится о том, чтобы нам выдали эти архивы, но оказывается, действует специальный режим, по которому мы не можем этого сделать, и родственники тоже. Здесь нужно, чтобы мы договорились как союзники и получили в России эти списки", - отметил он.

В Великой Отечественной войне пропали восемь тысяч жителей Абхазии, из них в советские лагеря могли попасть несколько сотен человек, считает Григорий Скворцов.

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Проект "Возвращение имени" был создан с участием Министерства обороны Абхазии. Главная задача проекта – это поиск родных тех военнопленных, которые более 70 лет считались без вести пропавшими, карточки которых удалось найти и вручить документы их родственникам.