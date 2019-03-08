Миссия успеть: как в Сухуме встретили утро 8 Марта

Сухумский рынок и цветочные магазины столицы с раннего утра были переполнены покупателями. В Международный женский день - 8 Марта - люди спешат порадовать цветами своих мам, бабушек, дочерей, жен.

Бадрак Авидзба, Sputnik

© Sputnik Леон Гуния Как не прогадать: читатели Sputnik выбрали лучший подарок на 8 Марта

Для милых дам

Тех, кто не успел подготовиться к 8 Марта заранее, еще за несколько сот метров до столичного рынка поджидали предусмотрительные воротилы цветочного бизнеса - цыгане. Некоторые автомобилисты не отказывались от представившейся возможности, останавливались и выбирали букеты. Времени на выбор у них было предостаточно, потому что на подъезде к сухумскому рынку образовалась длинная пробка.

Там же нам в глаза бросился пожилой мужчина с букетом розовых роз, который признался, что букет предназначен для его супруги.

"Я поздравляю всех женщин с Международным женским днем, желаю им счастья и успехов во всем и хорошей жизни. Буду поздравлять жену, потом прилетает внучка из Москвы, конечно, ее тоже поздравлю", - рассказал он, добавив, что годы идут, но семейные традиции не нарушаются.

Наконец добравшись до центрального рынка, среди покупателей мы обнаружили и маленьких детей, которые пришли на рынок со своими отцами, чтобы обрадовать мам, сестер или бабушек. Немало представительниц прекрасной половины человечества также запасались подарками, как пошутила одна из них, подарки в этот день делают не только ей но и она.

Торговля цветами на сухумском рынке. 8 марта 2019 © Sputnik / Илона Хварцкия

Торговля цветами на сухумском рынке. 8 марта 2019 © Sputnik / Илона Хварцкия

Девушка с букетом на одной из сухумских улиц. 8 марта 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Торговля цветами на сухумском рынке. 8 марта 2019 © Sputnik / Илона Хварцкия

Торговля цветами на сухумском рынке. 8 марта 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Илона Хварцкия Торговля цветами на сухумском рынке. 8 марта 2019

8 Марта люди в основном предпочитают покупать тюльпаны, поделилась одна из продавщиц, и с утра большое количество ароматных растений уже продано. "Цветы покупают люди разных возрастов, очень много молодежи", - отметила продавщица.

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Ни одной мимозы

Примечательно, что в Абхазии не принято дарить женщинам на 8 Марта мимозу, несмотря на то, что желтые букеты крупными партиями вывозят из республики в Россию, где они традиционно считаются главными цветами женского праздника. Ни на рынке, ни в цветочных магазинах в столице нельзя найти мимозу, в ходу - тюльпаны, розы и другие цветы.

В цветочные магазины приходили и школьники, которые покупали цветы для своих любимых преподавательниц.

"Мы пришли купить цветы для нашей учительницы, желаем всем женщинам огромного счастья, чтоб ни дети, ни мужья ни подруги их не расстраивали. Традиционно с утра 8 Марта папа дарит мне цветы", - сказала юная покупательница.

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История Международного женского дня начинается с "марша пустых кастрюль", который устроили 8 марта 1857 года нью-йоркские текстильщицы. Они требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин. Это событие стали называть женским днем.

Несколько лет Международный женский день праздновали в разных странах и в разное время. 19 марта 1911 года он прошел в Германии, Австрии, Дании и других европейских странах. В 1912 году женщины боролись за свои права в европейском масштабе 12 мая, в 1914 году - 8 марта.

В 1975 году, объявленном Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала проводить официально 8 марта Международный день женщин.