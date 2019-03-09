"Поганый" найденыш: приключение корреспондента Sputnik и "диковинной" птицы

О том, как раненая водоплавающая птица попала в дом корреспондента Sputnik, почему она оказалась на суше и как вновь вернулась в свою стихию, читайте в материале.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вечер 8 марта. Ничто не предвещало суеты. Хотелось просто спокойно отдохнуть перед рабочей субботой. Но ни тут-то было.

Вернувшиеся из дальней поездки родители зашли в дом с загадочным выражением лица и со словами: "Догадайтесь, что у нас в багажнике". Человеку, насмотревшемуся хоррора, сразу на ум приходит труп.

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Еще минута, и мы со старшим братом уже бежали к машине. Открываем багажник. А оттуда на нас с раскрытым клювом испуганными глазами смотрит необычная птица. Такого пернатого у нас дома никто раньше не встречал. Сначала подумали, что папа и мама решили купить соседа нашим фазанам.

Оказалось, что птица чуть не угодила под колеса машины отца, вылетев на дорогу в километре от Мюссерского поста. И птица, и папа испугались. Первая не рассчитала силы и залетела в колючие сети ежевики, а второй ударил по тормозам.

"Все произошло неожиданно. Я вышел из машины и решил вытащить птицу из колючек. Но подобраться к ней было непросто. Птица клювом пыталась отогнать от себя, защищалась. Но через минут пять мы все же достали птицу. Только тогда мы заметили, что у нее правая лапка перебита. Видимо, охотники подстрелили. Мы посадили птицу в багажник и привезли домой. Вот и вся история", – рассказал подробности спасения птицы немногословный папа.

Ночь в неволе

В доме сразу же созвали всех членов семьи на "экстренное совещание". Что же делать с найденышем? Конечно, надо выходить.

Оказали первую помощь: обработали ранку зеленкой, посадили в клетку с фазанами и подсыпали немного зерен кукурузы. Вопреки всем ожиданиям, птица быстро освоилась и даже почувствовала себя главной в вольере.

После того как определился вопрос с жильем, решили, что нужно установить личность птицы. Сфотографировали и продолжили наше мини-расследование в интернет поисковиках. Каких только результатов нам не выдал поисковик: и обитателей Сафари-парка, и все виды уток и гусей, и даже американскую змеешейку. Последняя показалась похожей на нашего найденыша, но все равно не то. Да и как обитатель американского континента мог попасть в Абхазию?

© Sputnik / Сария Кварацхелия Черноморская поганка

После долгих тщетных попыток пришли к выводу, что это какой-то краснокнижный вид. Но, чтобы удостовериться, решили обратиться к ученому Роману Дбар. Объяснили ситуацию и отправили фото "диковинной" птицы.

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Роман Саидович сразу же ответил: поганка или нырок – водоплавающая птица, питается исключительно рыбой. Тут мы поняли, отчего поганка так надменно смотрела на нашу кукурузу.

"Она не будет есть кукурузу. Лучше покормить несоленной рыбой, – объяснил Дбар. – Тело хорошо приспособлено к водной среде. Гребет не только лапами, но и крыльями".

Оказалось, что поганка летает неважно. Да и взлетать она может только с морской глади. Скорее всего, птица во время полета была замечена охотником, который и подстрелил ей лапу.

Ученый обнадежил, что лапка заживет, и посоветовал выпустить поганку в море, но прежде хорошо накормить хамсой, так как, возможно, она сразу же не сможет охотиться.

На ночь мы оставили поганку в вольере с фазанами, которые то и дело "шугались" незваного гостя. На следующее утро посадили ее в коробку, но прежде чем отпустить, решили покормить, как и советовал ученый. За рыбой отправились на рынок.

Хоть и время путины, но хамсу на рынке днем с огнем не отыскать. Поганке досталась только барабулька. После плотного завтрака, птица вернулась в свою стихию.

Поганку выпустили на сухумской набережной. Птица сразу же устремилась навстречу волнам. Теперь наш найденыш точно в безопасности.