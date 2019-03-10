Второклассник из Сухума взял "бронзу" на чемпионате по ментальной арифметике в России

Международный чемпионат по ментальной арифметике прошел в Санкт-Петербурге в субботу 9 марта 2019 года.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Третье место занял на чемпионате по ментальной арифметике в Санкт-Петербурге ученик сухумской средней школы №2 Аслан Ванача, рассказала корреспонденту Sputnik мама призера Лиана Кяхба-Ванача.

"Аслан начал посещать уроки по ментальной арифметике с лета прошлого года в Образовательном центре "Академия" в Сухуме. Наш преподаватель Саида Джинджолия предложила нам поучаствовать в этом чемпионате и мы согласились. Аслан занял третье место, чего я не ожидала, так как участников было очень много", - отметила Кяхба-Ванача.

© Foto / Лиана Кяхба-Ванача Аслан Ванача взял "бронзу" на чемпионате по ментальной арифметике в России

Всего из Абхазии в чемпионате по ментальной арифметике приняли участие пять детей, которые посещают Образовательный центр "Академия" в Сухуме, добавила она.

Сам восьмилетний Аслан поделился впечатлениями от чемпионата и рассказал, что сложными для него были только последние две задачи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ментальная арифметика и 3D моделирование: чем занять современного ребенка в Сухуме

"Сначала нам дали по одному листочку с примерами. Мы должны были их решить за три минуты с помощью абакуса (счеты-ред.) и ментально. Сложными были только последние две задачи, в которых были двузначные и десять слагаемых", - сказал он.

Несмотря на успехи в арифметике, признался Аслан, его любимый школьный предмет это рисование. По словам мамы Аслана, с тех пор, как ее сын стал посещать уроки по ментальной арифметике, у него повысилась успеваемость в школе, улучшилась память и он стал внимательнее.

Сколько стоит бесплатное, или зачем школьнику репетитор>>

Международный чемпионат по ментальной арифметике "Абакус" проводится в России с 2015 года. В 2019 году в нем приняли участие около 200 учеников из 12 стран.