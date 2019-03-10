Второклассник из Сухума взял "бронзу" на чемпионате по ментальной арифметике в России

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Третье место занял на чемпионате по ментальной арифметике в Санкт-Петербурге ученик сухумской средней школы №2 Аслан Ванача, рассказала корреспонденту Sputnik мама призера Лиана Кяхба-Ванача.
"Аслан начал посещать уроки по ментальной арифметике с лета прошлого года в Образовательном центре "Академия" в Сухуме. Наш преподаватель Саида Джинджолия предложила нам поучаствовать в этом чемпионате и мы согласились. Аслан занял третье место, чего я не ожидала, так как участников было очень много", - отметила Кяхба-Ванача.
Всего из Абхазии в чемпионате по ментальной арифметике приняли участие пять детей, которые посещают Образовательный центр "Академия" в Сухуме, добавила она.
Сам восьмилетний Аслан поделился впечатлениями от чемпионата и рассказал, что сложными для него были только последние две задачи.
"Сначала нам дали по одному листочку с примерами. Мы должны были их решить за три минуты с помощью абакуса (счеты-ред.) и ментально. Сложными были только последние две задачи, в которых были двузначные и десять слагаемых", - сказал он.
Несмотря на успехи в арифметике, признался Аслан, его любимый школьный предмет это рисование. По словам мамы Аслана, с тех пор, как ее сын стал посещать уроки по ментальной арифметике, у него повысилась успеваемость в школе, улучшилась память и он стал внимательнее.
Сколько стоит бесплатное, или зачем школьнику репетитор>>
Международный чемпионат по ментальной арифметике "Абакус" проводится в России с 2015 года. В 2019 году в нем приняли участие около 200 учеников из 12 стран.