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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (51)
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В течение недели погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет неустойчивая, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В понедельник в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщают метеорологи.

Со   вторника и до конца недели ожидается переменная облачность, временами возможен дождь.

Атмосферное давление нестабильное.  

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +14°С +19°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (51)
Теги:
погода в Абхазии


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