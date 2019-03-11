Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет неустойчивая, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В понедельник в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщают метеорологи.

Со вторника и до конца недели ожидается переменная облачность, временами возможен дождь.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +14°С +19°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.