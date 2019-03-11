Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В понедельник в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщают метеорологи.
Со вторника и до конца недели ожидается переменная облачность, временами возможен дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +14°С +19°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.