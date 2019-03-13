Сиротам и инвалидам детства в Сухуме увеличат размер пособий

В списке льготников, проживающих в Сухуме, зарегистрировано шесть сирот и более 230 инвалидов детства.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Пособия сиротам и инвалидам детства из Сухума увеличат с апреля 2019 года, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия.

"Пособия детям-сиротам увеличили с 300 рублей до 1000 рублей, инвалидам с рождения было 600 рублей, и тоже подняли до 1000 рублей. Другим категориям мы поднять не смогли, потому что средств не так много", - сказал Пилия.

Он добавил, что этим двум категориям граждан, будут ежемесячно выплачивать пособия из городского бюджета.

"Эти деньги были заложены в бюджете Управления соцобеспечения. Там получилась небольшая экономия, так как дети достигают совершеннолетия и переходят в другую категорию. Тем самым, высвобождаются какие-то средства", - отметил он.

В списке льготников, проживающих в Сухуме, зарегистрировано шесть сирот и более 230 инвалидов детства, уточнил Пилия.