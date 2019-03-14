Фотоисторию Отечественной войны Абхазии показали в Сухуме

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фотовыставка трех абхазских военных корреспондентов открылась в выставочном зале "НУР" в Сухуме в четверг 14 марта.

Выставка посвящена Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка посвященная Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов

Инициатор выставки – художница Лиана Ачба, которая по крупицам собирала работы военных журналистов Анатолия Шония, Рамина Каджая и Григория Цвижба.

"Эти работы мне дали на Абхазском телевидении. Мне дали несколько видео, из которых мы делали стопкадры. Двое журналистов – Анатолий Шония и Григорий Цвижба – уже ушли из жизни. Но я познакомилась с Рамином Каджая, третьим автором. Он тут же согласился помочь организовать эту выставку", – рассказала Лиана Ачба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка посвященная Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов

По словам самого Рамина Каджая, выставка очень важна для него, так как она рассказывает историю Отечественной войны народа Абхазии.

"Я снимал хронику для того, чтобы показать правду, чтобы сохранить историю. Снимал фото и видео, а также записывал аудио. Все работы составляют более 1300 кадров. Сегодня здесь представлены фото и стопкадры. Но все их выставить невозможно. Самая главная ценность этой выставки в том, что она рассказывает молодому поколению нашу историю", – отметил Рамин Каджая.

Выставка, посвященная Отечественной войне народа Абхазии, продлится в выставочном зале "НУР" до 20 марта.