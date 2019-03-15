22:17 15 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR74.07
Поиск
Гроза

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (53)
49 0 0

В предстоящие выходные территория Абхазии окажется во власти холодных атмосферных фронтов, как Средиземноморского, так и Североатлантического циклонов, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. На возвышенностях снег с дождем, возможен град, сообщают абхазские синоптики.

В предгорьях и горах - снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5°С +10°С,  днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (53)
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Черный день в истории: нападение на мечети в Новой Зеландии
Каждый клоп на счету: как сдавали урожай насекомых-вредителей в Очамчыре
Каждый клоп на счету: как сдавали "урожай" насекомых-вредителей в Очамчыре
Факты о монетах Абхазии
"Звон" монет: десять фактов о современной нумизматике Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia