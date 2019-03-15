Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. На возвышенностях снег с дождем, возможен град, сообщают абхазские синоптики.
В предгорьях и горах - снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5°С +10°С, днем +6°С +11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.