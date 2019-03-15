Новый устав для "Абхаздрама" предложили разработать в Кабмине

В Кабинете Министров Абхазии прошло второе заседание комиссии, созданной в целях осуществления проверки деятельности «Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в пятницу 15 марта.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Члены комиссии внесли предложения по подготовке нового устава Абхазского театра, изучив отчет его руководства о проделанной работе, сообщает пресс-служба Кабинета министров республики в пятницу 15 марта.

"Члены комиссии внесли предложения по подготовке нового устава, который регулировал бы характер деятельности и организационно-правовую форму театра, предмет и цели деятельности, структуру учреждения, компетенции, порядок внесения изменений в учредительные и иные документы", - пишет пресс-служба Кабмина

В отчете о проделанной работе Абхазского театра также были включены состоявшиеся мероприятия за 2019 год, анализ административно-правовых актов изданных руководством учреждения культуры.

Обсуждая вопрос подготовки нового Устава, члены комиссии высказали следующие рекомендации

разделение административных и творческих полномочии между директором и художественным руководителем театра

определение порядка учреждения художественного совета театра с учетом принципов обязательного включения в его состав художественного руководителя, режиссёров, представителей актерской труппы театра

возможность включения в состав деятелей культуры и искусства Республики Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сцена у фонтана: внутренний конфликт парализовал Абхазский драмтеатр

Также в ходе совещания было рекомендовано отразить в новом уставе усиление полномочии и ответственности Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия по основным вопросам деятельности театра.

Чанба о работе абхазского театра: мы дышим, это главное>>

Завершая заседание, председатель комиссии Даур Аршба рекомендовал руководству и коллективу театра сложившиеся административные проблемы решать в правовом поле.