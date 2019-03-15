Новый устав для "Абхаздрама" предложили разработать в Кабмине

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Члены комиссии внесли предложения по подготовке нового устава Абхазского театра, изучив отчет его руководства о проделанной работе, сообщает пресс-служба Кабинета министров республики в пятницу 15 марта.
"Члены комиссии внесли предложения по подготовке нового устава, который регулировал бы характер деятельности и организационно-правовую форму театра, предмет и цели деятельности, структуру учреждения, компетенции, порядок внесения изменений в учредительные и иные документы", - пишет пресс-служба Кабмина
В отчете о проделанной работе Абхазского театра также были включены состоявшиеся мероприятия за 2019 год, анализ административно-правовых актов изданных руководством учреждения культуры.
Обсуждая вопрос подготовки нового Устава, члены комиссии высказали следующие рекомендации
- разделение административных и творческих полномочии между директором и художественным руководителем театра
- определение порядка учреждения художественного совета театра с учетом принципов обязательного включения в его состав художественного руководителя, режиссёров, представителей актерской труппы театра
- возможность включения в состав деятелей культуры и искусства Республики Абхазия.
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Завершая заседание, председатель комиссии Даур Аршба рекомендовал руководству и коллективу театра сложившиеся административные проблемы решать в правовом поле.