Концерт-реквием и спектакли: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 18 по 24 марта.

Неделя насыщенна культурными событиями. Театры Абхазии покажут полюбившиеся спектакли, филармония и Дома культуры подготовили концерты.

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре 19 марта в 19:00 покажут спектакль "Пять вечеров" по пьесе Володина. Спектакль впервые показали на сцене РУСДРАМа в апреле 2017 года. Режиссер Антон Киселюс.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

21 марта в 19:00 зритель может увидеть одну из последних премьер театра "Хаджи-Мурат" по мотивам одноименного произведения Льва Толстого. Сюжет передается зрителю через актерскую пластику и хореографию. Спектакль не претендует на "дословное" следование хронологии авторского текста.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

22 марта в 19:00 на сцене РУСДРАМа пройдет живой концерт детского музыкального ансамбля "Каданс".

© Sputnik / Юбилейный концерт ансамбля "Каданс"

А уже 23 марта в 14:00 юному зрителю вновь покажут детский спектакль "Братец Кролик и Братец Лис".

Абхазский Государственный молодежный театр

В Молодежном театре 20 марта в 18:30 покажут спектакль "Келешбей", который стал самым посещаемым спектаклем этого театра. Действие пьесы разворачивается в период, когда князь Келешбей Шервашидзе -Чачба проводил самостоятельную политику.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля молодежного театра "Келешбей"

Его имя было известно далеко за пределами Кавказа. По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел усилить центральную власть. Главным секретом успеха стала именно тема постановки, с которой Молодежный театр не прогадал.

Абхазская госфилармония

18 марта в 18:00 в филармонии состоится концерт, посвященный памяти погибших в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 годов. В концерте примут участие Государственный камерный оркестр Абхазии, музыканты из России, специальным гостем станет Мария-Эмилия Терзян-Хагба.

CC0 Микрофон

21 и 22 марта в 18:00 в Абхазфилармонии пройдет XVIII ежегодный республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса".

SKLAD

19 марта в 19:00 на культурной площадке SKLAD покажут фильм "Воспитательница" режиссера Сары Коланджело.

Очамчыра

21 марта в 16:00 в Доме культуры Очамчыры Ткуарчалский государственный театр комедии имени Шараха Пачалиа покажет спектакль "Мазлоу зегьы злоу" (Мазлоу – мастер на все руки – прим.).

Гал

23 и 24 марта в 14:00 в Доме культуры покажут мультфильмы для детей.