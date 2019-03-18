Вышинский этапирован из Херсона в Киев

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал, что его подзащитный этапирован из Херсона в Киев, сообщает РИА Новости.

"Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня. Но выходные были, я только сегодня к нему попал. Я только от него вышел, он сейчас уже в Лукьяновском СИЗО Киева", - сказал Доманский.

По его оценке, Вышинский содержится "в ужаснейших условиях".

"Его поселили в камеру, в которой нет света. Нет матрасов, он спит прямо на шконке. Я так понимаю, что специально сделано – это связано с отношением к таким людям, политическим заключенным. Чтобы продемонстрировать отношение к политическим заключенным. Мы сейчас пытаемся уточнить, с какой целью нарушены его права как задержанного", - подчеркнул Доманский.

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Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.