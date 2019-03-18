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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (54)
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В течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в обширном поле повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. С понедельника по четверг в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. С пятницы и до конца недели возможен умеренный дождь, переходящий в ливневый.

В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.

Атмосферное давление нестабильное.  

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +10°С +15°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (54)
Теги:
погода в Абхазии


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