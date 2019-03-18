Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. С понедельника по четверг в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. С пятницы и до конца недели возможен умеренный дождь, переходящий в ливневый.
В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +10°С +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.