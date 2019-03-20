Парламент Абхазии будет ратифицировать все международные договоры республики

Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в закон "О международных договорах" в среду 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Народного Собрания Абхазии проголосовали за порядок ратификации всех международных договоров в Парламенте республики. Законопроект был представлен депутатом Парламента Валерием Агрба на заседании в среду 20 марта.

Проект предусматривает процедуру ратификации всех международных договоров Абхазии в Народном Собрании. При этом другие профильные органы не могут вносить какие-либо изменения в договоры без ратификации в Парламенте.

Представитель главы государства в Народном Собрании Дмитрий Шамба отметил, что все замечания к этому проекту были учтены и других замечаний нет.

Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за принятие этого законопроекта во втором и окончательном чтении.

Действующий закон "О международных договорах" предусматривает ограниченный список договоров, подлежащих ратификации.