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Парламент Республики Абхазия

Парламент Абхазии будет ратифицировать все международные договоры республики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в закон "О международных договорах" в среду 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Народного Собрания Абхазии проголосовали за порядок ратификации всех международных договоров в Парламенте республики. Законопроект был представлен депутатом Парламента Валерием Агрба на заседании в среду 20 марта.

Проект предусматривает процедуру ратификации всех международных договоров Абхазии в Народном Собрании. При этом другие профильные органы не могут вносить какие-либо изменения в договоры без ратификации в Парламенте.

Представитель главы государства в Народном Собрании Дмитрий Шамба отметил, что все замечания к этому проекту были учтены и других замечаний нет.

Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за принятие этого законопроекта во втором и окончательном чтении.

Действующий закон "О международных договорах" предусматривает ограниченный список договоров, подлежащих ратификации.



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