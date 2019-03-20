Ни одной победы в сезоне: "Динамо" уступило "Гагре" в чемпионате по футболу

Матч столичного "Динамо" и команды "Гагра" в рамках чемпионата Абхазии по футболу состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда "Гагра" одержала победу над столичным "Динамо" со счетом 2:0 в рамках восьмого тура чемпионата Абхазии по футболу, сообщил ведущий передачи радио Sputnik "Дополнительное время: мир футбола ConIFA" Лаша Когония.

"Мне кажется, что результат закономерен, однако команда "Динамо" имело неплохие моменты выйти вперед при счете 0:0, но не хватило опыта и мастерства", - добавил Когония.

В этом матче дубль на свой счет записал нападающий "Гагры" Рамин Барциц, который отличился на 28-й и 65-й минутах игры. Примечательно, что сухумское "Динамо", проведя восемь матчей в рамках чемпионата страны, проиграл все встречи. При этом "Динамо" удалось забить всего лишь два гола, а в свои ворота пропустили 32 мяча.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матч между командами "Динамо" и "Гагра" состоялся на стадионе "Динамо"

Лаша Когония отметил, что неудачному выступлению команды в чемпионате есть объективное объяснение.

"Я бы не хотел очень критично относиться к команде "Динамо", потому что в этой команде началась глобальная перестройка. Произошло омоложение состава, привлечение юношей, команда нацелена на следующие сезоны, они поэтапно строят молодую команду", - говорит футбольный эксперт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матч между командами "Динамо" и "Гагра" состоялся на стадионе "Динамо"

По его словам, уже сейчас в игре команды налаживаются связи, в действиях футболистов наблюдается мысль.

"Уже сегодня в их игре заметна мысль, какие-то тактические планы на игру, просто немного не хватало технического исполнения. Пока у них были силы, они навязывали борьбу и выглядели очень убедительно", - подчеркнул Когония.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матч между командами "Динамо" и "Гагра" состоялся на стадионе "Динамо"

Состав "Динамо" обновился полностью, кто-то закончил игровую карьеру, кто-то перешел в другой клуб, сообщил эксперт. На данный момент команда "Гагра" занимает второе место в чемпионате Абхазии с 17 очками, на первой строчке "Нарт" с 21 очками в активе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матч между командами "Динамо" и "Гагра" состоялся на стадионе "Динамо"

В чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.