Ни одной победы в сезоне: "Динамо" уступило "Гагре" в чемпионате по футболу

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда "Гагра" одержала победу над столичным "Динамо" со счетом 2:0 в рамках восьмого тура чемпионата Абхазии по футболу, сообщил ведущий передачи радио Sputnik "Дополнительное время: мир футбола ConIFA" Лаша Когония.
"Мне кажется, что результат закономерен, однако команда "Динамо" имело неплохие моменты выйти вперед при счете 0:0, но не хватило опыта и мастерства", - добавил Когония.
В этом матче дубль на свой счет записал нападающий "Гагры" Рамин Барциц, который отличился на 28-й и 65-й минутах игры. Примечательно, что сухумское "Динамо", проведя восемь матчей в рамках чемпионата страны, проиграл все встречи. При этом "Динамо" удалось забить всего лишь два гола, а в свои ворота пропустили 32 мяча.
Лаша Когония отметил, что неудачному выступлению команды в чемпионате есть объективное объяснение.
"Я бы не хотел очень критично относиться к команде "Динамо", потому что в этой команде началась глобальная перестройка. Произошло омоложение состава, привлечение юношей, команда нацелена на следующие сезоны, они поэтапно строят молодую команду", - говорит футбольный эксперт.
По его словам, уже сейчас в игре команды налаживаются связи, в действиях футболистов наблюдается мысль.
"Уже сегодня в их игре заметна мысль, какие-то тактические планы на игру, просто немного не хватало технического исполнения. Пока у них были силы, они навязывали борьбу и выглядели очень убедительно", - подчеркнул Когония.
Состав "Динамо" обновился полностью, кто-то закончил игровую карьеру, кто-то перешел в другой клуб, сообщил эксперт. На данный момент команда "Гагра" занимает второе место в чемпионате Абхазии с 17 очками, на первой строчке "Нарт" с 21 очками в активе.
В чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.