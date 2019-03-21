Нет проблем: Гогия о санкциях Киева против абхазских граждан

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская делегация ожидала введения против них санкций со стороны Украины за участие на выборах главы в Донецке и Луганске, прокомментировал Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, который попал в санкционный список.

"С одной стороны, даже приятно, что представители органов государственной власти Абхазии, наши должности были указаны в документе. Поэтому это тоже имеет принципиальное международное значение. Лишний раз упоминают об Абхазии, – сказал Гогия. – Ну, что делать? Переживем и это. У нас нет проблем с бизнесом, нет проблем с финансовыми активами в Украине".

Председатель ЦИК Абхазии отметил, что абхазская делегация действовала в рамках Минских соглашений, и никаких нарушений с их стороны не было.

"Думаю, наше внешнеполитическое ведомство должно прокомментировать это решение Украины. Мы же действовали в рамках Минских соглашений, которые говорили о том, что выборы должны состояться. При пересечении нами российско-украинской границы со стороны России указывалось, что мы въезжаем в Украину. То есть мы не нарушали границу. Мы пересекли границу в установленном порядке. Если там нет представителей киевских властей, то это их проблемы. Мы пребывали там по приглашению местного руководства", – сказал он.

© Sputnik / Стрингер Киев ввел санкции против троих граждан Абхазии

В указе президента Украины Петра Порошенко, опубликованном в среду 20 марта на его официальном сайте, отмечается, что ограничительные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и применение других запретов въезда на территорию Украины. Гогия подчеркнул, что для граждан Абхазии, которые попали в список, это не проблема, так как они не имеют никаких активов на Украине.

"Блокировка активов, запрет на въезд – для нас это не проблема. У нас нет ни капитала, ни активов на Украине. А что касается визы, то я не ездок на Украину", – отметил Гогия.

Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе против троих граждан Абхазии, наблюдавших за выборами на Донбассе. Среди них оказались трое граждан Абхазии: глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, депутат Парламента республики Алмасхан Ардзинба и посол по особым поручениям МИД Абхазии Олег Аршба.