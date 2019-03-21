Лидеры государств поздравили Хаджимба с днем рождения

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отмечает свой 61 день рождения в четверг 21 марта.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президента Абхазии Рауля Хаджимба, который в четверг 21 марта отмечает свой 61 день рождения, поздравили коллеги.



Российский лидер Владимир Путин, в частности, пожелал Хаджимба крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Некоторые итоги независимого развития Абхазии

"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией", - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Роль Хаджимба в становлении абхазского государства отметил президент Арцаха Бако Саакян.

"Занимая на протяжении многих лет ответственные посты, Вы всецело посвятили себя служению Республике Абхазия. Под Вашим руководством Абхазия устойчиво развивается в направлении укрепления благосостояния народа", - отмечается в поздравлении карабахского лидера.

В развитии и укреплении отношений между Сухумом и Цхинвалом заверил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Благодаря Вашему упорному труду и целеустремленности Абхазия достигла новых успехов в государственном строительстве и в социально-экономической сфере. Укрепляются и расширяются международные связи, воплощаются в жизнь различные проекты, принимаются важные политические решения", - отмечается в адресе Бибилова.

Профессионалом своего дела, убежденным государственником и человеком огромной воли, гармонично сочетающим в себе аналитический ум и житейскую мудрость с высокой эрудицией и твердыми принципами назвал Хаджимба президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

"Ваш богатейший опыт и созидательная энергия будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению социально-экономического потенциала родного государства", - сказал Красносельский.

С днем рождения абхазского президента поздравил также глава российского правительства Дмитрий Медведев, который отметил личный вклад Хаджимба в развитие дружественных, добрососедских и партнерских российско-абхазских отношений.

"Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического, научно технического, культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных совместных проектов в различных областях отвечают интересам двух стран", - отметил Медведев.

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Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в Ткуарчале. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета (АГУ). В разные годы работал на ответственных государственных должностях: был министром обороны республики, депутатом Народного Собрания, возглавлял оппозиционную партию "Форум народного единства", вице-президентом Абхазии. Рауль Хаджимба стал президентом Абхазии в 2014 году.