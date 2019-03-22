Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В предстоящие выходные погода на территории Абхазии неустойчива из-за холодных атмосферных фронтов барической ложбины Североатлантического циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. В субботу облачная погода с прояснениями, на Черноморском побережье Абхазии умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами в возвышенностях дождь со снегом, возможны град и гроза. В воскресенье к полудню осадки прекратятся. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +0°С +5°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.