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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (54)
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В предстоящие выходные погода на территории Абхазии неустойчива из-за холодных атмосферных фронтов барической ложбины Североатлантического циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. В субботу облачная погода с прояснениями, на Черноморском побережье Абхазии умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами в возвышенностях дождь со снегом, возможны град и гроза. В воскресенье к полудню осадки прекратятся. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +0°С +5°С,  днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (54)
Теги:
погода в Абхазии


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