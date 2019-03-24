Запретить весенние посадки многолетних культур предложили в Абхазии

О том, какая погода будет в Абхазии в ближайшие дни и почему не стоит сажать многолетние культуры весной, рассказали Sputnik главный синоптик Абхазии Амир Цушба и директор НИИ сельского хозяйства АНА Лесик Айба.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Запретить весенние посадки многолетних растений в связи с потеплением климата, предложил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства АНА Лесик Айба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Директор Машинно-тракторной станции Очамчыры: к весенним полевым работам готовы

Связано это с тем, что погода весной в последние годы непредсказуемая и сезонное потепление резко может смениться на кратковременные заморозки.

"Зима раньше проходила у нас как настоящая зима. Вспомните, были снегопады, заморозки, выпадало нужное количество осадков. А эту зиму как мы перенесли? Температура почти не опускалась до 0°С. Это была "провокационная" зима. Как работники НИИ сельского хозяйства, мы приходим к выводу, что весенние посадки, кроме однолетних культур, надо запретить в связи с изменением климата", - отметил Айба.

Специалист добавил, что посадка многолетних растений в осенний период дает им больше времени для адаптации.

"Представьте себе, закончилось цветение, и ударили заморозки. Все, что посадили весной, может погибнуть. Единственное, можно сажать многолетние культуры в контейнерах без нарушения их корневой системы. То есть, огульно не вступать в личную жизнь насаждений", - отметил он.

Своими прогнозами относительно погоды в конце марта поделился начальник отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Амир Цушба. По его словам, к понедельнику 25 марта погода должна проясниться и постепенно будет улучшаться. Примерная средняя температура на предстоящей неделе от +12°С до +13°С днем. Температура в селах зависит от их географического расположения, уточнил Цушба.

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"В каждом района свой микроклимат. Например, в горно-долинных местностях, где протекают реки, температура будет ниже, чем в густонаселенных пунктах. Температура в предгорьях также зависит от высоты над уровнем моря. Если мы ожидаем в понедельник на побережье до +3°С или +4°С, то на высоте 600-700 метров, как в селе Псху, температура может опуститься до 0°С, - 2°С, но не более", - рассказал Цушба.

Высота над уровнем моря расположенных в предгорьях сел Абхазии редко превышает 300-400 метров, уточнил он.