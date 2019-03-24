Эпоха барокко и фанданго: Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят в Москве

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские музыканты Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят с концертом "Шедевры эпох: орган, арфа, голос" в Малом зале Московский государственной консерватории в воскресенье 24 марта в 19:00.

© Фото : из архива Кристины Эшба Лука Гаделия и Абхазия: в ожидании признания

"У нас уже прошла генеральная репетиция, на которой мы провели все номера. На каждом органе, на котором я играю, мне приходится делать звуковую палитру, так как все органы разные, поэтому мне нужно много времени на репетицию", - рассказал о процессе подготовки Гаделия.

На концерте будет представлена разноплановая музыка. В первом отделении прозвучит музыка эпохи барокко – Вивальди, Бах, Гендель, а также концерт "Аранхуэс" испанского композитора Родриго. Во втором отделении прозвучит музыка XX века и музыка эпохи романтизма, а также композиции Вагнера, Чайковского и других известных композиторов.

"Будет разноплановая программа, чтобы было интересно широкому кругу слушателей, как профессиональному, так и тем, кто, может быть, пришли в первый раз на орган", - подчеркнул музыкант.

Изюминкой программы станет "Фанданго" Луиджи Боккерини.

"Я буду исполнять композицию на органе, Янкелика Сушкова-Ирина будет играть на арфе, а Кристина Эшба выступит в неожиданной роли, она сыграет на оркестровых кастаньетах. Мы все думали, кого бы нам найти, ударника, который сыграл бы на кастаньетах. Кристина потренировалась и у нее все получается, такой необычный ансамбль у нас будет звучать", - подчеркнул Гаделия.

Выступление в Малом зале Московский государственной консерватории требует хорошей подготовки, так как среди зрителей будет консерваторская публика, которая разбирается в музыке, добавил Гаделия.