Сезон рубки: нюансы лесозаготовки в Абхазии

О том, в каком состоянии находятся леса Абхазии, какие нарушения допускаются в процессе заготовки леса и как это влияет на экологию страны, читайте в материале Sputnik.

Sputnik, Асида Квициния

В советское время каждые десять лет состояние лесов Абхазии оценивалось предприятиями по лесоустройству, составлялись рекомендации на следующие десять лет. С развалом Советского Союза и после Отечественной войны народа Абхазии государство не могло найти возможности пригласить специалистов из институтов, чтобы провести оценку лесов и составить новый проект.

"Мы используем книги по лесничеству, которые остались у нас с тех времен. В них расписан весь лесной фонд, каждый квартал леса с основными характеристиками, родословной и оценкой текущего состояния леса. В книге также на десять лет расписаны объемы заготовок, какие виды рубок и в каких кварталах должны происходить в соответствии с возрастом и фактическим состоянием древостоя. Мы используем эти книги, потому что новой информации у нас нет", - рассказал заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.

Кроме того, по его словам, сегодня, чтобы определить какие естественные изменения произошли с лесом за 10 лет, создается стереоснимок на специальных устройствах.

В настоящее время Кабинет Министров Абхазии ежегодно утверждает лесосечный фонд и лесовосстановительные работы. В постановлении указывается, какое количество древесины лесхозы страны имеют права заготовить и реализовать, по этому постановлению работает вся лесная отрасль Абхазии. В этом году была установлена цифра в 24 490 кубометров древесины в год.

"Как определить, много это или мало? Если брать в пример 80-е годы, когда в республике заготавливалось более 300 тысяч кубометров в год, сегодня эти цифры в 15 раз меньше. Причина этому не ограниченность ресурса, а устаревшая техника, плохие дороги, которые нуждаются в постоянном ремонте", - отметил заместитель министра экологии Мурман Соломко.

Установленный объем выполняется редко, полученное количество древесины отправляется на экспорт в Турцию, небольшое количество древесины получает гагрский деревообрабатывающий завод, который использует ее для изготовления паркета, пояснил он.

Нелегальная древесина

В стране часто говорят о нелегальной вырубке леса, но, по утверждению замминистра экологии, промышленной незаконной вырубки в Абхазии нет.

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"Незаконно экспортировать за пределы республики древесину невозможно. Это трудоемкий и сложный процесс. Необходимо пройти множество инстанций, оплатить пошлину, предоставить документы о происхождении древесины, множество разрешений, и за этим следят специальные службы, обойти, которые невозможно", - объясняет Соломко.

За каждый кубометр незаконно вырубленной древесины налагается штраф, и нарушитель несет наказание в зависимости от тяжести преступления. Но к некоторым случаям экологи относятся лояльно, не наказывая людей, которые живут в горной части страны, далеко от города, и рубят деревья для отопления своих домов.

Нарушения и наказания

Министерство экологии Абхазии с началом сезона заготовки леса отправляет на проверку своих инспекторов. Процесс заготовки леса наносит вред экологии больше, чем сама вырубка деревьев. На назначенном участке должны орудовать специалисты, которые осматривают пути вывозы древесины, к ним прокладываются дороги – волоки, чтобы древесина не повредила почву.

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При волочении древесины по земле остается глубокий след, куда начинают стекать родниковые, грунтовые, дождевые воды. В процессе русло углубляется и начинается смыв и эрозия почвы.

Ко второй по значимости проблеме относятся так называемые беспризорные порубочные останки. Они остаются после того, как из дерева изымают "деловую" древесину. Порубочные останки должны быть организованно убраны или вывезены из леса. Оставленные без внимания, они гниют, разлагаются, появляются насекомые-вредители, и лес начинает болеть.

"Мы понимаем, что из-за плохой техники лесхоз допускает подобные нарушения, но у нас нет другого выбора, мы продолжаем требовать от лесхоза исправлять ситуацию. Как эколог, я за то, чтобы прекратить какие-либо порубки и превратить всю нашу территорию в заповедную зону, использовать в научно познавательной и туристической сфере. Но имея такой ресурс, государство хочет его использовать", - добавил он.