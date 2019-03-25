Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. В понедельник территория Абхазии окажется под влиянием антициклона, а во вторник и среду - под влиянием пониженного атмосферного давления с теплыми массами воздуха.
В начале недели ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.
В четверг сохранится облачная погода с прояснениями, дождь.
С пятницы и до выходных будет преимущественно без осадков.
В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +2°С +7°С, днем +10°С +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.