Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии относительно устойчивая, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. В понедельник территория Абхазии окажется под влиянием антициклона, а во вторник и среду - под влиянием пониженного атмосферного давления с теплыми массами воздуха.

В начале недели ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.

В четверг сохранится облачная погода с прояснениями, дождь.

С пятницы и до выходных будет преимущественно без осадков.

В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2°С +7°С, днем +10°С +15°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.