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Российские разведчики уничтожили "противника" в горах Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Учения проходят на полигоне "Цабал" с участием около 500 военнослужащих разведывательных и специальных подразделений.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) обнаружили и уничтожили замаскированные цели противника в горах Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Обнаружить условного противника военнослужащие смогли благодаря организации наблюдательных постов, засад и успешному осуществлению налетов. Для уничтожения замаскированной техники и пехоты были использованы вооружение БТР-82АМ, винтовки "Винторез", пулеметы "Печенег" и автоматы АК-74.

Учения проходили на полигоне "Цабал" под руководством опытных инструкторов и с использованием таких современных технических средств, как переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" и комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Всего в учебных мероприятиях на полигоне принимают участие около 500 военнослужащих разведывательных и специальных подразделений, задействовано свыше 50 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили КамАЗ "Мустанг".

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