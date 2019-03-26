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Танкисты ЮВО из Абхазии приняли участие в учениях в Адыгее

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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На полигоне "Майкопский" российские танкисты из Абхазии с места и в движении поражали статичные и движущиеся мишени, имитирующие бронетехнику и низколетящие вертолеты противника.

СУХУМ, 26 марта - Sputnik. Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев проинформировал о том, что экипажи танков Т-72Б3 российской военной базы в Абхазии, выполнили боевые стрельбы 125-мм снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами на учениях в Адыгее.

Отличительной чертой подготовки экипажей остается применение современных методов обучения военнослужащих, отметил Астафьев.

"Тактико-огневые стрельбы проводятся с использованием всего комплекса вооружения танка. Быстро меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно", - рассказал начальник пресс-службы ЮВО.

За время учений экипажи израсходовали около 200 танковых снарядов и более 30 противотанковых управляемых ракет. В ночное время суток танкисты использовали современные приборы ночного видения ТВН-5, отметили в пресс-службе.

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Всего в совместной боевой подготовке участвовали более 500 военнослужащих различных соединений ЮВО, было задействовано свыше 60 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-90А.

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Теги:
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