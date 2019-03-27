Астамур Барциц назначен замминистра по курортам и туризму Абхазии

СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии утвердил назначение Астамура Барциц заместителем министра по курортам и туризму Абхазии на заседании в среду 27 марта.

"Он 13 лет проработал в системе, имеет опыт работы во всех отделах, имеет опыт работы с иностранными делегациями, знает в совершенстве турецкий и английский языки", - представил кандидатуру своего нового заместителя министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия.

Астамур Барциц сменил Астамыра Ахба, занимавшего этот пост с 2012 по 2019 год.

Астамур Барциц родился в 1982 году в Гудауте. В 2004 году окончил Российскую международную академию туризма в Москве по специальности "Менеджмент организации". С 2005 по 2006 годы - главный специалист по туризму Госкомитета по курортам и туризму. В 2006-2010 годы работал начальником контрольно-ревизионного отдела Госкомитета по курортам и туризму. С 2012 по 2014 годы - начальник отдела безопасности туристических путешествий Госкомитета по курортам и туризму (с 2015 года Министерства по курортам и туризму Абхазии).

С 2016 года и до своего нового назначения Астамур Барциц работал начальником отдела контроля за осуществлением туристической деятельности и координационной работы с органами власти.