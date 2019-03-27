Абхазия приобретет автобусы для районов за счет средств Инвестпрограммы

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Абхазия приобретет автобусы для улучшения транспортной доступности в районах республики на сумму 162 миллиона 881 тысячи рублей из нераспределенных средств Инвестпрограммы, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Валерием Бганба в среду 27 марта.
Ранее абхазская сторона Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией подготовила проект решения по распределению средств на покупку автобусов.
Согласно проекту, предполагается закупить 62 автобуса, 23 из которых будут переданы в пользование МУП "Сухумское автотранспортное предприятие", 15 автобусов будут предназначены для пригородных направлений и 14 машин передадут школам.
Автобусы будут распределены по районам Абхазии согласно заявкам.