Абхазия приобретет автобусы для районов за счет средств Инвестпрограммы

На приобретение и доставку автобусов будет выделена сумма из нераспределенных средств российской финпомощи в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 годов.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Абхазия приобретет автобусы для улучшения транспортной доступности в районах республики на сумму 162 миллиона 881 тысячи рублей из нераспределенных средств Инвестпрограммы, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Валерием Бганба в среду 27 марта.

Ранее абхазская сторона Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией подготовила проект решения по распределению средств на покупку автобусов.

Согласно проекту, предполагается закупить 62 автобуса, 23 из которых будут переданы в пользование МУП "Сухумское автотранспортное предприятие", 15 автобусов будут предназначены для пригородных направлений и 14 машин передадут школам.

Автобусы будут распределены по районам Абхазии согласно заявкам.