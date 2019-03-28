Ансамбль "Нальмэс" представит новую концертную программу в Абхазии

Ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс" подготовил специальную программу для гастролей в Абхазии. Помимо классических постановок ансамбля, зрителей ждут и новинки в репертуаре.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс" выступит с сольными концертами в Абхазии 9 и 10 апреля, сообщил Sputnik художественный руководитель ансамбля Аслан Хаджаев.

9 апреля ансамбль даст сольный концерт в Ткуарчале в честь Дня города, а 10 апреля выступит на сцене Абхазской государственной филармонии в Сухуме. По словам художественного руководителя, для абхазского зрителя коллектив подготовил специальную танцевальную программу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ансамбль "Нальмэс" из Адыгеи: танец длиною в 80 лет

"У нашего коллектива достаточно большой репертуар, мы решили его немного изменить. Привезем новые постановки, которые в Абхазии еще не видели. Это будет наш "золотой фонд", плюс новые постановки", – рассказал он.

Помимо народных адыгейских танцев, коллектив привезет в Абхазию и абхазский молодежный перепляс "Кутол". Этот танец уже много лет входит в репертуар ансамбля.

"Естественно, будет и абхазский молодежный перепляс, потому что этот танец всегда включен в нашу программу. Насколько всем известно, "Нальмэс" танцует только адыгские танцы, и это единственный не адыгский номер в нашей программе", - объяснил Хаджаев.

Художественный руководитель также отметил особенный прием абхазских зрителей.

"Зритель потрясающий. Если бы не было такого приема, мы бы и не ездили в Абхазию. Ваш зритель, наверное, один из самых теплых, которого мы встречали. Мы к вам едем как к себе домой", - сказал он.

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс" был создан в 1936 году. С началом Великой Отечественной войны работа ансамбля была приостановлена и возобновилась лишь спустя 10 лет.

В 1996 году ансамбль был удостоен награды Республики Адыгея "Слава Адыгеи".

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В репертуаре "Нальмэса" более 20 исторических танцев народа Адыгеи, а также представителей диаспоры за рубежом. В число танцевальных номеров также входит абхазский молодежный перепляс "Кутол".